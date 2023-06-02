Внешность мужа Рейян из «Ветреного» мало кому нравится: от такого красивых детей не родишь

Год назад 29-летняя звезда сериала «Ветреный» Эбру Шахин поставила крест на мечтах миллионов мужчин и вышла замуж за известного спортсмена. Баскетболист Джеди Осман в короткие сроки покорил сердце артистки, но вот влюбить в себя ее фанатов, увы, не смог. При этом нельзя не отметить, что спортсмен, несомненно, хорош собой, но поклонники считают иначе и отговаривают своего кумира заводить детей в браке с любимым.

Камнем преткновения для публики является красавиц Акын Акынезю, сыгравший роль Мирана в сериале «Ветреный». И вот уже три года они выступают за воссоединение экранной пары.

Комментаторы активно выражают свое мнение относительно внешности мужа Эбру и сравнивают его с Акыном из «Ветреного». По мнению народа, лучше бы звезда выбрала себе в спутники жизни экранного партнера.

Однако актриса на беспардонные реплики публики не отвечает и хранит молчание, доказывая простую истину: когда дело доходит до личных отношений, внешность не должна играть определяющую роль.

Напомним, Эбру начала встречаться с Джеди в 2020 году. Спустя несколько лет они устроили роскошную свадьбу, сначала в родной стране Джеди — Македонии, а затем и в Турции. Джеди моложе любимой супруги на год.