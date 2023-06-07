Внешность матери Прилучного вызвала переполох в Сети: увидев видео, все поймете

Павел Прилучный и Зепюр Брутян не так давно стали родителями, поэтому стараются как можно больше времени проводить с сыном. Супруги обходятся без няни, но от помощи бабушек не отказываются.

Особенное внимание маленькому Микаэлю уделяет мать российского актера. Любовь Юрьевна проводит время с внуком на свежем воздухе, слушая избранные произведения классической музыки. И недавно в Сети появилось видео с одной из таких прогулок. На нем пенсионерка выглядела гораздо старше своего возраста. Глубокие морщины и усталый взгляд прибавили ей несколько лишних лет, а спортивный наряд скрыл все достоинства фигуры.

Внешность матери Прилучного вызвала настоящий переполох среди подписчиков Зепюр, поскольку ролик появился именно в ее личном блоге. Некоторые даже предположили, что актриса решила выставить свекровь в таком неприглядном свете, чтобы проучить ее за какой-то проступок.