Внешность матери детей Пугачевой больше не секрет: с певицей у нее много общего

Алла Пугачева второй раз стала матерью в 2013 году, когда родились двойняшки Гарри и Лиза. Наследники Примадонны растут под ее пристальным вниманием, окруженные заботой. Но при этом мало кто знает, кого артистка выбрала в качестве крестной своего сына.

Как оказалось, крестной матерью Гарри стала дизайнер Мила Ставицкая. В течение многие лет она близко дружит с артисткой, поэтому та и остановила свой выбор именно на ней. Многие отмечают, что и внешне модельер похожа на свою подругу: у знаменитостей одинаковая комплекция и схожий цвет волос.

Сама Мила старается уделять как можно больше внимания своему крестному сыну и его сестре. Она проводит с ними свободное время и никогда не скупится на подарки, стараясь выбирать развивающие и полезные игрушки.