Внешность мамы Петрова потрясла народ: по фото поймете почему

Александр Петров к своим 34 годам заработал славу одного из самых успешных артистов страны. В его фильмографии уже насчитываются 74 фильма и сериала, а каждый его проект неизменно обсуждается как зрителями, так и прессой. При этом о своей жизни звезда экрана старается не распространяться, а его родственники ведут закрытый образ жизни.

Так, маму артиста Алевтину Петрову поклонники видят в крайне редких случаях. В социальных сетях знаменитости она появлялась осенью 2021 года, а интервью давала для YouTube-проекта Ксении Собчак. И каждое ее появление в информационном пространстве не обходится без внимания публики.

Как отмечают удивленные фанаты, Алевтина совершенно не похожа на мать одного из главных артистов России. Она отличается скромностью и не отдает предпочтение модным нарядам. По мнению фанатов Петрова, Алевтина выглядит скорее как самая простая российская домохозяйка.