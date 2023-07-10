Внешность дочери Барышникова переполошила народ: дело вот в чем

Михаил Барышников стал, пожалуй, самым успешным советским эмигрантом в США. За океаном он не только построил завидную карьеру в кино, но и нашел любовь всей своей жизни.

Избранницей артиста стала бывшая балерина Лиза Райнхарт. Она родила от Барышникова троих детей — мальчика и двух девочек. Недавно Михаил Николаевич выдал замуж свою старшую дочь Анну за Тедди Бергмана. Он является сыном режиссера Эндрю Бергмана, который снял картины «Стриптиз», «Настоящая женщина» и другие работы.

Счастливая Анна поделилась снимками с торжества в своих соцсетях.

Невеста облачилась в белое минималистичное платье, а на голову надела короткую фату. Однако поклонников Барышникова смутил не наряд Анны, а ее внешность.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что наследница артиста не блещет красотой. У нее острые черты лица, мешки под глазами и тощее тело. Гены сыграли с Анной злую шутку. Дочь советско-американского актера, как и ее родители, с детства занималась балетом. Сегодня она строит карьеру в кино и уже успела сняться в нескольких картинах, среди которых «Манчестер у моря» и «Дикинсон».