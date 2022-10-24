«Внешность более редкая, чем у отца»: в сына Эдуарда Марцевича нельзя не влюбиться

В Советском Союзе Эдуарда Марцевича считали непревзойденным артистом. Он был красив, интеллигентен, талантлив. Роли в кино принесли актеру всесоюзную славу, а в театре он стал самым молодым Гамлетом своего времени, затмив на сцене даже Евгения Самойлова.

У него не было отбоя от женщин, первый раз под венец он пошел еще в студенчестве. Но союз с артисткой балета Еленой Рябинкиной продлился всего семь лет. В 70-х годах Эдуард влюбился в молоденькую служащую канцелярии в Малом театре Лилию. Девушка была на 16 лет младше актера, но не устояла перед его обаянием. Вскоре они поженились. В 1974 году в их семье родился сын Кирилл, а спустя 6 лет — Филипп. Оба мальчика пошли по стопам отца и закончили театральное училище имени Щепкина.

Кирилл Марцевич не так часто снимался в кино, зато он играет в театре «Модернъ» и одновременно является заместителем директора театра Джигарханяна. А Филипп пока получает лишь второстепенные роли в кино. Но поклонники не сомневаются, что и главные герои у 42-летнего актера впереди, ведь отцу он обязан своей необычной внешностью.