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Внешний вид Регины Дубовицкой спровоцировал жуткие слухи: увидите и все поймете

5 сентября 2023 20:15
Внешний вид Регины Дубовицкой спровоцировал жуткие слухи: увидите и все поймете

Публика не смогла скрыть удивление при виде ее фотографий.

Регина Дубовицкая прославилась на всю страну в конце 80-х. Ее шоу «Аншлаг» стало глотком свежего воздуха для зрителей, а за годы карьеры она открыла стране Михаила Задорнова, Елену Воробей, Владимира Винокура и других артистов. Долгие годы звезда сцены не пропадала с российских экранов, но после пандемии коронавируса выпуски программы стали выходить значительно реже.

Поклонники связывают отсутствие концертов не только с пандемией. Среди фанатов распространены слухи о тяжелой болезни, с которой Дубовицкая с трудом справляется. Но артистка всегда опровергала эти домыслы, заверяя, что отлично себя чувствует.

Однако не так давно в СМИ появился кадр, который вновь заставил публику обсуждать здоровье знаменитости. На фотографии заметно, как сильно Дубовицкая постарела и как изменилась ее внешность. И связаны эти перемены с недугом, который она пытается победить.

«Постарела», «Очень изменилась, болезненно выглядит», — публика обсуждает снимки артистки в социальных сетях.

Внешний вид Регины Дубовицкой спровоцировал жуткие слухи: увидите и все поймете
Фото: Кадр из программы "Судьба человека", "Аншлаг"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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