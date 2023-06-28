Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внешний вид Пугачевой пугает людей, но и это не главная проблема: вот что выяснилось

Внешний вид Пугачевой пугает людей, но и это не главная проблема: вот что выяснилось

28 июня 2023 17:30
Внешний вид Пугачевой пугает людей, но и это не главная проблема: вот что выяснилось

Поведению звезды нашлось шокирующее объяснение.

Алла Пугачева продолжает эксперименты с внешностью. Рискуя собственным здоровьем, певица не раз ложилась под нож хирурга, но результат операций мало кого восхищает.

С недавних пор внешний вид 74-летней Примадонны пугает поклонников, но далеко не это главная проблема. Гораздо важнее причина, по которой артистка вступила в заведомо проигрышную гонку за молодостью. Об этом в беседе с журналистами рассказала психолог Ольга Латынцева.

Внешний вид Пугачевой пугает людей, но и это не главная проблема: вот что выяснилось

По уверению специалиста, в детстве исполнительница была недолюбленным ребенком. Родители не хвалили певицу, не уделяли ей достаточно внимания, не давали тепла и заботы. Вот почему теперь знаменитость желает добиться совершенства, а от любых проблем и воспоминаний о былом предпочитает убегать.

«Самооценка у человека хромает»,

— приводит слова эксперта портал 100News.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше