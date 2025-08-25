Внешний вид бывает обманчив: 3 худших фильма из СССР, на которые не стоит тратить и минуты

Меню
25 августа 2025 14:44
Не все, снятое в золотую эпоху кино, оказалось хорошо.

Советский кинематограф подарил нам бессмертные шедевры, особенно постарались творцы вроде Гайдая, Бондарчука, Данелии, Меньшова и Рязанова.

Но есть в нашем прошлом картины, которые лучше не ворошить и забыть навеки. Амбиции были высокие, бюджеты нормальные, звёздные актёры — в наличии. Вот только результат… мягко говоря, не радует.

«Моя морячка!» (1990)

Курортная комедия, которая обещала лёгкий летний настрой, а подарила… пустоту. Сюжет разворачивается в Коктебеле: героиня Людмилы Гурченко устраивает конкурс талантов, Михаил Державин исполняет одноимённую песню, публика восторгается, и всё это повторяется снова и снова.

Снято за 10 дней — и это заметно в каждом кадре. Вроде бы море, закаты и звёздный состав на месте, но ощущения от просмотра фильма нет. Шутки не смешат, романтики ноль, а сама история — просто фон для песни, которая в итоге стала популярнее самой ленты.

«Координаты смерти» (1985)

Советско-вьетнамский проект о войне, дружбе народов и героизме. На бумаге звучало как большое кино с претензией на отличный боевик. На деле — сплошная агитация.

Фильм хотел стать ответом Голливуду, но превратился в набор лозунгов. Вместо правды о войне зритель получил картонных советских персонажей, странную американскую певичку, идеологические речи и кадры, которые пытаются вызвать слёзы, но навевают зевоту.

Ирония судьбы: больше всего картина запомнилась тем, что режиссёр Евгений Гаспаров после съёмок смог купить в «Берёзке» видеомагнитофон. Всё остальное — поросло мхом, и там ему и место.

«Лунная радуга» (1983)

Экранизация культового романа Сергея Павлова обещала зрителям историю об общении с внеземными существами, философские вопросы о будущем и месте технологий в нем. Но вместо советского «Интерстеллара» вышла затянутая фантастическая колыбельная, убаюкивающая спустя 10 минут.

Фильм пытался выглядеть «умным» и «глубоким», но вместо этого утонул в медлительности и слабой режиссуре. Даже сильный актёрский состав (Гостюхин, Соломин, Ливанов) не спас положение: харизма артистов не вытягивала проект.

В этих фильмах был потенциал, но они так и не стали хитами и картинами, которые хочется пересмотреть в 2025-м. Хорошее напоминание о том, что даже в золотую эпоху кинематографа промахи случаются — и громкие, и дорогие.

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста.

Фото: Кадр из фильма «Лунная радуга» (1983), «Лунная радуга» (1983), «Моя морячка!» (1990)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
