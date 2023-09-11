Внебрачный сын становится все больше похож на Мишулина, но при этом Еремеева называют самозванцем

Телеведущий Тимур Еремеев несколько лет назад выступил с шокирующим заявлением. По словам молодого человека, его биологическим отцом был известный советский актер Спартак Мишулин. Парня пригласили на ток-шоу, чтобы выяснить правду. Но результаты оказались спорными.

На эфир позвали также Карину Мишулину, единственную законную дочь Спартака Васильевича. На передаче объявили, что сделали тест ДНК, подтвердивший наличие родства между молодыми людьми. Но девушка с такими выводами не согласилась и подала в суд. Расследование официально установило, что никакого генетического теста на телевидении не делали.

После этого наследница актера стала с полным правом называть Еремеева самозванцем. Однако сам Тимур продолжает ходить по разным программам и пиариться на имени Мишулина. На руку ведущему работает и тот факт, что с годами он все больше напоминает прославленного артиста.