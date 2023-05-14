Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внебрачный сын Сафронова исчез четыре месяца назад: от его последних слов мурашки по коже

Внебрачный сын Сафронова исчез четыре месяца назад: от его последних слов мурашки по коже

14 мая 2023 06:15
Внебрачный сын Сафронова исчез четыре месяца назад: от его последних слов мурашки по коже

Поклонники музыканта остались в недоумении.

Лука Затравкин — самый известный из сыновей Никаса Сафронова. У наследника именитого художника есть преданные поклонники. И сегодня они бьют тревогу из-за неожиданной пропажи своего любимца.

Музыкант всегда поддерживал связь с фанатами через социальные сети. В ноябре прошлого года Затравкин сообщил им, что отправился в Турцию. В кадрах последнего видео Лука обещает подписчикам, что скоро снова окажется на родине.

«Пора вернуться домой. Нас ждут великие дела. Люблю вас», — обратился к фолловерам Затравкин в своем Telegram-канале.

С тех пор прошло уже четыре месяца, но к «великим делам» пианист так и не приступил.

По крайней мере, интернет-пользователям остается лишь догадываться, где в настоящий момент находится внебрачный сын Сафронова и что с ним происходит.

«Куда вы делись?», «Что-то вы перестали радовать нас своими видео. Расскажите, как у вас дела, где вы сейчас и как поживаете», «Мы скучаем! Откликнитесь», — призывают музыканта в Сети.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video