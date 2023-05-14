Внебрачный сын Сафронова исчез четыре месяца назад: от его последних слов мурашки по коже

Лука Затравкин — самый известный из сыновей Никаса Сафронова. У наследника именитого художника есть преданные поклонники. И сегодня они бьют тревогу из-за неожиданной пропажи своего любимца.

Музыкант всегда поддерживал связь с фанатами через социальные сети. В ноябре прошлого года Затравкин сообщил им, что отправился в Турцию. В кадрах последнего видео Лука обещает подписчикам, что скоро снова окажется на родине.

«Пора вернуться домой. Нас ждут великие дела. Люблю вас», — обратился к фолловерам Затравкин в своем Telegram-канале.

С тех пор прошло уже четыре месяца, но к «великим делам» пианист так и не приступил.

По крайней мере, интернет-пользователям остается лишь догадываться, где в настоящий момент находится внебрачный сын Сафронова и что с ним происходит.