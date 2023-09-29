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Внебрачный сын родился с патологией, но Киркоров от него не отказался

29 сентября 2023 07:30
Внебрачный сын родился с патологией, но Киркоров от него не отказался

Парень вырос копией певца.

Все знают, что Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — Мартина и Аллу-Викторию. Но еще до рождения наследников у него появился внебрачный сын. Четырнадцать лет назад артист стал родителем талантливого мальчишки.

Парня зовут Давид Бухаров. Король российской эстрады впервые встретил подростка, когда ему не исполнилось и десяти. Парень родился с одной необычной чертой — все органы в его теле расположены зеркально. То есть сердце у него справа, а желудок, например, слева.

Сам Киркоров заявлял, что Давид — совершенно уникальный ребенок с великолепным голосом. Филипп познакомился с ним еще в 2009 году и решил взять под свою опеку.

Мальчика воспитывала приемная мама, которой помогала только бабушка.

Поэтому артист решил по-отечески позаботиться о юноше. Помог ему заниматься вокалом и поступить в музыкальное училище. Удивительно, но Бухаров вырос очень похожим на певца — такой же жгучий брюнет с обаятельной улыбкой.

Внебрачный сын родился с патологией, но Киркоров от него не отказался
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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