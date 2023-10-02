Внебрачный сын развеял потрясший всех слух о Пахмутовой: касается похорон

Александра Пахмутова в прошлом месяце похоронила мужа. Николай Добронравов ушел из жизни в реанимации, композитору не удалось даже проститься с супругом, с которым она прожила вместе более 66 лет. Неудивительно, что во время церемонии прощания звезда выглядела совершенно раздавленной.

Александре Николаевне этой осенью исполняется 94 года, и поклонники переживают за здоровье народной любимицы. В таком возрасте горе может сильно ударить по организму. В Сети появились слухи о том, что Пахмутова не может пережить потерю и впала в глубокую депрессию.

Точки над «и» расставил певец Юлиан. Как и многие другие музыканты, он относился к паре Добронравова и Пахмутовой как к собственным родителям. Авторы песен не только писали для исполнителей хиты, но и опекали молодых артистов.

По словам Юлиана, похороны мужа стали для Александры Николаевны большим стрессом. Но никакие врачи рядом с ней не дежурят, поскольку в этом нет необходимости. Композитор справляется с горем в окружении родственников.