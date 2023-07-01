Внебрачный сын Маяковского был знаменит на всю страну, но единицы догадывались о его родословной

Владимир Маяковский ни разу не был женат, что не помешало ему стать отцом. В 1921 году на свет появился его сын Никита Лавинский, но ни мальчик, ни знаменитый поэт долгое время не догадывались о своем родстве.

Дело в том, что мать новорожденного Елизавета в то время была замужем за Антоном Лавинским, скульптором и архитектором. Семья близко дружила с литератором, а измена случилась, когда Антон ушел в так называемое «свободное плавание».

Правду Лавинская открыла, лишь когда Никита стал неотличим от своего родного отца. Она призналась мужу в неверности, а тот признал мальчика. Маяковский же так и не узнал, что на всех встречах со своими близкими друзьями общается с родным сыном. Никите родители признались уже после смерти поэта, когда мальчику было лишь 8 лет.

Никита не стал нарушать семейную традицию и связал свою жизнь с искусством. Он выучился на скульптора и построил весьма успешную карьеру. Его работы можно увидеть во многих городах России, а однажды он даже стал автором памятника своему отцу.