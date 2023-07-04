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Внебрачная дочь Леонтьева: преображение Лорак довело народ до истерического хохота

4 июля 2023 15:45
Внебрачная дочь Леонтьева: преображение Лорак довело народ до истерического хохота

Фанаты не смогли сдержаться, обсуждая новые кадры певицы.

Ани Лорак в течение многих лет была верна одному образу. Певица носила длинные прямые волосы и никак не экспериментировала со своей прической. Однако не так давно она решилась на перемены, которые не остались без внимания публики.

Как оказалось, звезда состригла часть длины и сделала себе кудри. Точно так же Лорак выглядела еще в юности, поэтому добавила в публикацию и архивный кадр, сделанный в самом начале ее карьеры. Однако поклонники не остались в восторге от нового стиля певицы.

В комментариях они признались, что старый образ шел ей намного больше, ведь теперь Лорак стала похожа на Валерия Леонтьева и с кудрями выглядит смешно.

Внебрачная дочь Леонтьева: преображение Лорак довело народ до истерического хохота

«Леонтьев?», «100% Леонтьев», «На первой фотографии очень похожа на Леонтьева», «Не идет вам такая прическа», «Раньше было точно лучше», — делятся мнением пользователи сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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