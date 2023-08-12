Внебрачная дочь: Боярская решилась на сенсационное признание о семье

Елизавета Боярская стала достойной продолжательницей творческой династии. Сейчас по степени популярности они не уступает своим звездным родителям. Молодая актриса поддерживает теплые отношения и с Михаилом Боярским, и с Ларисой Луппиан, но в профессии предпочитает пробиваться собственными силами.

Интервью о личной жизни звезда кино тоже дает нечасто. Вот почему информация о том, что Боярская может быть незаконнорожденной дочкой, появившейся на свет не в официальном браке экранного д’Артаньяна, стала сенсацией.

Но именно такое положение дел допускает сестра артиста Екатерина. Она напомнила, что хоть актер и женился на Луппиан в 1977 году, но спустя 8 лет они официально развелись. Статус холостяка нужен был Боярскому, чтобы выгодно для себя оформить сделку с недвижимостью, решив тем самым жилищный вопрос для семьи.

Вот только именно в тот год на свет появилась Елизавета, ставшая таким образом внебрачной дочкой пары. Причем Екатерина Боярская не знает даже точно, поженились ли потом ее брат и невестка снова.