«Вне всяких сомнений — лучший»: хитовый «Андор» всегда был круче «Мандалорца» — Джорджу Мартину хватило двух слов, чтоб объяснить, почему

Когда Джордж Мартин говорит, что кто-то «делает научную фантастику правильно», — это уже почти награда. В свежей записи в блоге автор «Игры престолов» подвел итоги полугодия и внезапно признался в любви… к сериалу «Андор».

«Главным событием года стал “Андор”. Вне всяких сомнений — лучший из всех спин-оффов “Звездных войн”», — написал Мартин.

По его словам, сериал выглядел великолепно, Диего Луна был первоклассным, а история наконец-то стала такой, какой должна быть всегда, когда речь заходит о далекой-далекой галактике.

«В сюжете есть реализм и напряжение, которых, к сожалению, не хватает в большинстве других спин-оффов».

Учитывая, что под этими самыми «другими спин-оффами» очевидно прячется и «Мандалорец» — это мягкая, но точная критика от одного из популярнейших писателей современности.

Для Мартина, всегда предпочитавшего мрачную политическую драму космическим ковбоям с младенцем на руках, выбор Андора выглядит более чем логичным. И все же особенно ценно, что он отметил не только сюжет, но и атмосферу — тот редкий случай, когда «Звездные войны» — не только про зрелищный «махач» джедаев с ситхами, но и про историю.

«Приятно видеть, что кто-то делает научную фантастику правильно», — подытожил Мартин, и продолжил список удачных тому примеров.

Ему пришлась по вкусу и экранизация «Киллербота» — сериала по книгам Марты Уэллс. История робота, обретшего самосознание, позабавила и увлекла создателя «Песни льда и огня» — теперь Мартин ждет продолжение вместе с нами.

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