«Вне конкуренции»: 55-летняя Ольга Кабо оголила ягодицы на камеру (фото)

Ольга Кабо смело щеголяет на пляже в откровенных купальниках. Актрисе нечего стесняться. Напротив, ее фигура близка к совершенству.

Знаменитость вместе с 10-летним сыном побывала на Черном море, откуда щедро делилась с поклонниками новыми фото в социальных сетях. В 55 лет артистка не побоялась оголить ягодицы на камеру. Несмотря на возраст, звезда не знает, что такое целлюлит, и давно забыла про лишний вес.

«Прекрасно выглядите», «Шикарная женщина», «Чаровница», «Нереально роскошная красавица», «Ах, какие ножки», «Вне времени, вне конкуренции», — восхищаются Кабо интернет-пользователи.

В одном из интервью звезда отметила, что быстро привела себя в форму после родов благодаря работе и тому, что пересмотрела свой рацион. Например, актриса отказалась от пшеничной муки в пользу овсяных отрубей мелкого помола. А продукты знаменитость предпочитает покупать не в супермаркетах, а на обычном рынке. В результате артистке удалось похудеть на 20 кило, а после и сохранить свою стройность.