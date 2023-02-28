Вместо живота теперь кубики: многодетный отец сбросил 40 кг и превратился в Аполлона (фото)

Однажды продавец антиквариата из Монтаны Джеремия Петерсон отправился в поход со своими тремя детьми. В горах он обнаружил, что ему нужно останавливаться для передышки чаще, чем его маленьким детям. Виновник был быстро найден, работа над его уничтожением началась с диеты.

При помощи низкоуглеводной диеты, двухчасовых пеших прогулок и занятий в спортзале (один час) Петерсон сбросил около 40 килограммов. За полгода мужчина с желеобразным телом стал походить на студента с факультета физической культуры.

Американец рассказывал подписчикам, что вместе с лишними кило ушел нездоровый цвет лица и многие проблемы со здоровьем. Результат был настолько впечатляющим, что не все близкие Петерсона узнавали его на улице.

Свои достижения мужчина закрепил, открыв свой курс по трансформации. В нем он делится не только советами о том, как добиться безупречной фигуры, но и о том, как жить полной жизнью, невзирая на обстоятельства и финансовые возможности.