Вместо залов – магазины и офисы: в России один за другим закрываются кинотеатры

Последние месяцы для любителей кино омрачены печальными новостями. По всей стране закрывается все больше кинотеатров, что связано с уходом мировых студий с российского рынка.

По данным RG.ru, в кинотеатры попадает все меньше и меньше громких картин, из-за чего зрители перестают ходить в кинозалы. И не спасает положение даже премьеры таких российских лент как, например, «Чебурашка», который стал лидером проката.

«С 2022 года отток зрителей 80%, если сравнивать с 2019 годом. Мы не закрылись просто потому, что если сделаем это, то не откроемся никогда», — рассказал Андрей Попов, представитель кинокомпании «Монитор».

И сказывается это даже на крупных сетях. Так, в Перми закрылся кинотеатр сети «Синема парк», а в Санкт-Петербурге сразу несколько больших точек. И на их месте открываются офисные помещения, обычные магазины или фуд-корты.

Однако эксперты уверены: индустрия может возродиться. Но для этого нужно как можно больше громких отечественных премьер, которые будут интересны зрителям.