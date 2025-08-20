Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

Все еще смотрится на одном дыхании.

В 1996 году Россия выпустила свой исторический сериал — «Королева Марго», который сейчас можно сравнить с турецким хитом «Великолепный век». Это была биографическая драма в лучших традициях: дворцовые интриги, роковые страсти, великие страдания и судьба монархии на кону.

Сериал стал одним из первых крупных отечественных проектов эпохи 90-х: 18 серий, шикарные наряды, масштабные декорации и актерский состав, который не уступает в звездности зарубежным аналогам.

Вместо османов — французы

Проект считается экранизацией романа Александра Дюма-отца. Действие разворачивается во Франции в 1572 году: по политическим мотивам Маргариту отправляют замуж за лидера гугенотов — Генриха Наваррского. Но свадьба оборачивается трагедией — началом резни святого Варфоломея. Вместе с тем Марго удается спасти раненого протестанта — и она, конечно, влюбляется в него.

Здесь собрали действительно звездный состав: Евгения Добровольская в главной роли, Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Армен Джигарханян, Екатерина Васильева, Дмитрий Певцов и еще целая вереница известных лиц.

Сегодня это культурная реликвия 90-х: сериал, который был на пике популярности в своей эпохе, но не смог устоять перед потоком новых проектов. Сейчас миллионы, а особенно поклонники исторических драм в духе «Великолепного века», пересматривают работу Александра Муратова с трепетом и восторгом.

Отличный многосерийный фильм! Сериалом рука не поднимается назвать, это именно исторический художественный ФИЛЬМ! — восторгаются зрители.

