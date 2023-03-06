Вместо уроков мастерил гробы: правда о судьбе звезды «Глухаря» не для слабонервных

Фильмографии Николая Перминова совершенно точно позавидует любой актер. Этот талантливый мужчина снимался в таких успешных проектах, как «Тайны следствия», «Погоня за тенью» и, конечно, «Глухарь». И добиться таких высот он смог благодаря усердному труду, а также стойкому характеру, который сформировался еще в ранние годы.

С самых первых дней жизнь будущего артиста не задалась. При рождении от него отказалась мама, и он попал в приемную семью. Но родительница издевалась над малышом и морила голодом, поэтому мальчик вернулся в детский дом. На уроках труда Николаю вместе с другими ребятами приходилось мастерить гробы, а не привычные табуретки.

Но даже из этой ужасной ситуации Перминов смог выбраться. Как пишет «Комсомольская правда», именно в это время актер решил связать свою жизнь с кино. А немногочисленные карманные деньги он сразу тратил, чтобы посмотреть новый фильм.