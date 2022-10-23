Вместо тысячи диет: этот совет Раневской поможет любой похудеть в два счета
Диетологов такая рекомендация шокирует.
Актриса Фаина Раневская известна своими замечательными ролями в фильмах «Подкидыш», «Золушка», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка!», «Фитиль. Карты не врут», а также озвучиванием фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся» и Бабарихи «В сказке о царе Салтане». Однако сейчас о легенде советского кино говорят чаще в контексте ее ярких высказываний и острого языка.
Раневской приписывают десятки колких фраз на тему отношений, работы, стиля жизни и даже похудения. Вот что Фаина Раневская рекомендовала для сброса лишнего веса:
«Милочка, если хотите похудеть — ешьте голой и перед зеркалом!».
Также однажды Раневская сказала:
«Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза».
Сегодняшние диетологи и поборники здорового питания вряд ли оценят подобные советы и высказывания.