Вместо тысячи диет: этот совет Раневской поможет любой похудеть в два счета

Актриса Фаина Раневская известна своими замечательными ролями в фильмах «Подкидыш», «Золушка», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка!», «Фитиль. Карты не врут», а также озвучиванием фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся» и Бабарихи «В сказке о царе Салтане». Однако сейчас о легенде советского кино говорят чаще в контексте ее ярких высказываний и острого языка.

Раневской приписывают десятки колких фраз на тему отношений, работы, стиля жизни и даже похудения. Вот что Фаина Раневская рекомендовала для сброса лишнего веса:

«Милочка, если хотите похудеть — ешьте голой и перед зеркалом!».

Также однажды Раневская сказала:

«Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза».

Сегодняшние диетологи и поборники здорового питания вряд ли оценят подобные советы и высказывания.