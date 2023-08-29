Вместо тортов и шоколадок: советским детям приходилось есть этот странный десерт

Советские времена многие люди вспоминают с ностальгией. В том числе нередко ругают современные продукты, утверждая, что в СССР они были и дешевле, и качественнее. Может быть, это и правда, но вот есть одно но. Качество-то было лучше, однако дефицит частично перекрывал этот плюс.

Например, достать сладости в советские времена было непросто. Это сейчас прилавки ломятся от многообразия десертов на любой вкус и кошелек. А тогда получить кулинарные изыски можно было только в случае большого везения. Ну, или приготовить их самим. На последнее у работающих родителей редко оставалось достаточно времени, поэтому в качестве лакомства детям предлагали хлеб, щедро намазанный сливочным маслом и посыпанный сахарным песком. Иногда третьим ингредиентом выступало варенье или мед.

Сейчас мало кому придет в голову радовать себя таким десертом, но в советское время такой сладкий бутерброд делали в каждом доме.