Вместо священника стал «покойником»: советский актер, который умирал чаще всех
Волею случая артист стал заложником одного образа.
Литовский актер Регимантас Адомайтис прославился на всю страну десятками ярких ролей. За годы карьеры он принял участие практически в 100 проектах, среди которых «Король Лир», «Вся правда о Колумбе», «Богач, бедняк» и другие. При этом мало кто знает, что изначально артист даже не хотел становиться актером.
Дело в том, что артист вырос в верующей семье. С детства он ходил в церковь, и многие близкие были уверены, что он обязательно станет священником. Но после окончания школы Регимантас поступил в Вильнюсский университет на физико-математический факультет. Несколько лет жизни он посвятил точным наукам, а на последних курсах начал играть в студенческом театре. И тогда он понял, что должен стать актером.
Не окончив университет, он подал документы в консерваторию на актерский факультет. После он попал в труппу Каунасского драматического театра и начал творческий путь. Артист сразу же покорил режиссеров своим талантом, но стал заложником одного образа. Так, в большинстве проектов Регимантас умирал. В итоге он стал самым часто погибающим актером в советском кинематографе.
«Особенно в начале карьеры: меня во всех фильмах убивали», — вспоминал артист.
Видение режиссеров однако не смущало артиста. Он продолжал играть в фильмах и сериалах, а к своему амплуа относился «без боязни», что и сделало его одним из самых известных артистов в стране.