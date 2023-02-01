Вместо священника стал «покойником»: советский актер, который умирал чаще всех

Литовский актер Регимантас Адомайтис прославился на всю страну десятками ярких ролей. За годы карьеры он принял участие практически в 100 проектах, среди которых «Король Лир», «Вся правда о Колумбе», «Богач, бедняк» и другие. При этом мало кто знает, что изначально артист даже не хотел становиться актером.

Дело в том, что артист вырос в верующей семье. С детства он ходил в церковь, и многие близкие были уверены, что он обязательно станет священником. Но после окончания школы Регимантас поступил в Вильнюсский университет на физико-математический факультет. Несколько лет жизни он посвятил точным наукам, а на последних курсах начал играть в студенческом театре. И тогда он понял, что должен стать актером.

Не окончив университет, он подал документы в консерваторию на актерский факультет. После он попал в труппу Каунасского драматического театра и начал творческий путь. Артист сразу же покорил режиссеров своим талантом, но стал заложником одного образа. Так, в большинстве проектов Регимантас умирал. В итоге он стал самым часто погибающим актером в советском кинематографе.

«Особенно в начале карьеры: меня во всех фильмах убивали», — вспоминал артист.

Видение режиссеров однако не смущало артиста. Он продолжал играть в фильмах и сериалах, а к своему амплуа относился «без боязни», что и сделало его одним из самых известных артистов в стране.