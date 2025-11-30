Меню
30 ноября 2025 09:25
Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Много выдумки, много реальных вещей.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» уже будоражит воображение: эпические кадры, масштабные батальные сцены, рушащиеся здания, азиаты и афроамериканцы в штанах, играющие греков.

Но насколько всё это соответствует исторической правде? Портал «Киноафиша» обратился к Наталье — автору популярного YouTube‑канала «История. Интересно!» — чтобы разобраться, что в кадре правда, а что — художественный вымысел.

Взрывы и рушащиеся здания: было ли такое в бронзовом веке?

На кадрах из фильма видны мощные взрывы и обрушение строений — эффектно, зрелищно, но… исторически недостоверно. В эпоху Троянской войны (XIII–XII вв. до н. э.) не существовало взрывчатых веществ в современном понимании.

Порох, динамит и прочие знакомые нам составы появились гораздо позже. Даже первые греческие зажигательные смеси, о которых есть письменные свидетельства, относятся лишь к 424 году до н. э. (битва при Делии).

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Что же использовали древние?

Прообразы огнемётов: устройства, которые с помощью мехов выбрасывали пламя, горящие угли и искры на расстояние до 15 метров. Они были эффективны против деревянных укреплений и кораблей, но не создавали взрывов.

«Греческий огонь»: смеси на основе смолы, серы, смолистых опилок, пакли и ладана. Некоторые исследователи допускают, что в состав могли входить селитра или нефтепродукты, делая смесь труднопотухаемой. Однако всё это — технологии более позднего времени.

Вывод: сцены с взрывами и обрушением зданий — чистое художественное преувеличение. Нолан сознательно жертвует исторической точностью ради зрелищности.

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Был ли трибушет у ахейцев?

Ещё один момент, вызывающий вопросы, — осадные орудия. В слитых в Сеть кадрах мелькают конструкции, напоминающие трибушеты. Но и здесь историческая неточность.

Трибушет — метательная машина, работающая по принципу противовеса, — появился в Европе лишь в Средние века. В бронзовом веке (время событий «Одиссеи») греки использовали:

  • тараны;
  • осадные башни;
  • простейшие камнеметы (но не трибушеты).

Так что если в фильме вы видите что‑то похожее на трибушет — это вольность режиссёра, а не реконструкция древних технологий.

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Кто сражался в армии ахейцев: правда о «разношёрстном войске»

В кадре — пёстрое войско: азиаты, африканцы, представители разных этносов. Выглядит эффектно, но исторически маловероятно. Армия греков‑ахейцев в эпоху Троянской войны состояла преимущественно из:

  • жителей Микенского царства;
  • воинов из Пилоса и других греческих полисов.

Наличие в их рядах выходцев из Азии или Африки не подтверждается ни археологией, ни письменными источниками. Почему же Нолан показывает иначе? Голливудские правила разнообразия и вольный пересказ легенды. Режиссер может себе позволить.

Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Итог: кино vs история

Кристофер Нолан — безусловный мастер визуального повествования, но в «Одиссее» он явно ставит зрелищность выше исторической достоверности. Взрывов, трибушетов и многонациональных армий во времена Троянской войны не было. Однако это не делает фильм хуже — просто напоминает, что перед нами не документальная реконструкция, а художественное переосмысление древнего мифа.

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя.

Фото: Кадры из фильма «Одиссея» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
