Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

Для многих просмотр фильма «Отпуск по обмену» в конце ноября или декабре – уже такая же традиция, как украшение елки или салат «Оливье». Эта теплая рождественская сказка про Лондон и Лос-Анджелес прочно заняла свое место в предпраздничном марафоне.

Но что делать, если сюжет уже знаешь наизусть, а менять любимую традицию совсем не хочется? Отличный выход – обратить внимание на другие замечательные фильмы, которые дарят то же чувство обновления.

Так что предлагаем сохранить дух путешествий и предвкушения праздника, но добавим в него свежих красок. В этой подборке вас ждут 5 картин, где герои тоже отправляются в неожиданные путешествия и обретают свое новогоднее чудо.

Возможно, одна из этих комедий станет для вас таким же долгожданным ритуалом, как и классический «Отпуск по обмену».

«Эльф» (2003)

IMDb: 7.1

Главный герой — человек, выросший среди эльфов на Северном полюсе, отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца. Это комедия с элементами рождественского волшебства и путешествий, наполненная добротой и юмором. А еще тут появляется Питер Динклэйдж, известный многим по «Игре престолов».

«Последний отпуск» (2006)

IMDb: 6.6

Джорджия узнает, что ей осталось жить всего несколько недель и отправляется в роскошный курорт в Чехии. В процессе она начинает менять свою жизнь, раскрывая для себя новые возможности и наслаждаясь моментом. Несмотря на начало, фильм полон юмора и вдохновения, а еще у него вполне счастливый конец.

«Рождественские каникулы» (1989)

IMDb: 7.5

Главный герой, Кларк Грисвольд, искренне хочет устроить незабываемый праздник для своей семьи, но все его усилия приводят к хаосу. То они отправляются в поездку по Америке за елкой, а вырубить ее нечем, то украшение дома оборачивается неожиданными последствиями. Фильм имеет схожие вайбы с комедией «Один дома» и полон тех самых переполохов.

«Рождество» (2015)

IMDb: 6.4

Итан, Айзек и Крис двадцать лет подряд отмечают Новый год вместе, но вдруг у каждого из них появились новые приоритеты. Однако все меняется, когда они встречают духа Рождества, который дарит им билеты на «Бал Щелкунчика». Решив, что это шанс всей жизни, они решают отправиться в путешествие, несмотря ни на что.

«Отпуск в дикой природе» (2019)

IMDb: 6.2

Представьте себе Рождество…в Африке. Без снега, елки и Санта-Клауса, но с жарким солнцем, саваннами и слонами. Так получилось у Кейт Конрад, бывшего ветеринара, которую муж оставил накануне их совместного отпуска.

Но Кейт решила не унывать, а отправиться в Замбию. И явно не пожалела об этом. Главную роль здесь играет звезда «Секса в большом городе» — Кристин Дэвис.

