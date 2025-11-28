Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

28 ноября 2025 09:45
Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

Киноленты под номерами 1 и 3 оценили даже выше.

Для многих просмотр фильма «Отпуск по обмену» в конце ноября или декабре – уже такая же традиция, как украшение елки или салат «Оливье». Эта теплая рождественская сказка про Лондон и Лос-Анджелес прочно заняла свое место в предпраздничном марафоне.

Но что делать, если сюжет уже знаешь наизусть, а менять любимую традицию совсем не хочется? Отличный выход – обратить внимание на другие замечательные фильмы, которые дарят то же чувство обновления.

Так что предлагаем сохранить дух путешествий и предвкушения праздника, но добавим в него свежих красок. В этой подборке вас ждут 5 картин, где герои тоже отправляются в неожиданные путешествия и обретают свое новогоднее чудо.

Возможно, одна из этих комедий станет для вас таким же долгожданным ритуалом, как и классический «Отпуск по обмену».

«Эльф» (2003)

IMDb: 7.1

Главный герой — человек, выросший среди эльфов на Северном полюсе, отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца. Это комедия с элементами рождественского волшебства и путешествий, наполненная добротой и юмором. А еще тут появляется Питер Динклэйдж, известный многим по «Игре престолов».

Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

«Последний отпуск» (2006)

IMDb: 6.6

Джорджия узнает, что ей осталось жить всего несколько недель и отправляется в роскошный курорт в Чехии. В процессе она начинает менять свою жизнь, раскрывая для себя новые возможности и наслаждаясь моментом. Несмотря на начало, фильм полон юмора и вдохновения, а еще у него вполне счастливый конец.

«Рождественские каникулы» (1989)

IMDb: 7.5

Главный герой, Кларк Грисвольд, искренне хочет устроить незабываемый праздник для своей семьи, но все его усилия приводят к хаосу. То они отправляются в поездку по Америке за елкой, а вырубить ее нечем, то украшение дома оборачивается неожиданными последствиями. Фильм имеет схожие вайбы с комедией «Один дома» и полон тех самых переполохов.

Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

«Рождество» (2015)

IMDb: 6.4

Итан, Айзек и Крис двадцать лет подряд отмечают Новый год вместе, но вдруг у каждого из них появились новые приоритеты. Однако все меняется, когда они встречают духа Рождества, который дарит им билеты на «Бал Щелкунчика». Решив, что это шанс всей жизни, они решают отправиться в путешествие, несмотря ни на что.

«Отпуск в дикой природе» (2019)

IMDb: 6.2

Представьте себе Рождество…в Африке. Без снега, елки и Санта-Клауса, но с жарким солнцем, саваннами и слонами. Так получилось у Кейт Конрад, бывшего ветеринара, которую муж оставил накануне их совместного отпуска.

Но Кейт решила не унывать, а отправиться в Замбию. И явно не пожалела об этом. Главную роль здесь играет звезда «Секса в большом городе» — Кристин Дэвис.

Вместо «Отпуска по обмену»: 5 фильмов о путешествиях под Новый год — в одном снялся звезда «Игры престолов»

А если под Новый год вы смотрите советскую классику, тогда угадайте фильмы по первому кадру. Уверены, только знатоки вспомнят, как начинаются культовые киноленты.

Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену» (2006), «Эльф» (2003), «Рождественские каникулы» (1989), «Отпуск в дикой природе» (2019)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше