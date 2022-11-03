Вместо опостылевших «Голубых огоньков»: посмотрите этот шедевр на Новый год

Однотипные «Голубые огоньки» уже давным-давно приелись зрителям. Мало кто помнит, но в 90-е новогодние шоу были куда интереснее и креативнее. Речь идет о «Старых песнях о главном», выходивших с 1995 года. Всего было выпущено четыре части, из которых особенно удачно «выстрелили» три.

Создатели «Старых песен» приглашали для участия именитых советских и российских музыкантов, а также актеров и телеведущих. Талантливые артисты исполняли популярные песни из любимых фильмов, обыгрывали киноэпизоды и добавляли что-то новенькое в давно знакомые сюжеты.

Выпуск 1996 года особенно любим поклонниками фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Он посвящен культовой комедии и является ее продолжением. Почти все основные актеры из оригинальной ленты приняли участие в шоу.

Также стоит отдельно отметить прекрасные декорации и антураж, тщательно воссозданные для каждой части. Проект запомнился и полюбился зрителям, поэтому до сих пор многие композиции из «Старых песен о главном» крутят по некоторым радиостанциям.