Вместо «Ледникового периода»: безработной Тарасовой подыскали новое место

Когда-то шоу «Ледниковый период» смотрела вся страна, наблюдая, как звезды впервые встают на коньки. Однако за 16 лет программа успела надоесть телезрителям, рейтинги передачи упали. И продюсеры объявили, что поклонникам «Ледникового периода» не стоит ждать нового сезона. Закрытие шоу стало большой потерей для Татьяны Тарасовой.

Легендарный тренер много лет судила участников программы, озвучивая им свой строгий вердикт. Встал вопрос: что же будет с Тарасовой дальше? Звезда спорта уклончиво отвечала, что пока не знает, продолжит ли она карьеру на телевидении или же уйдет на заслуженный отдых. Оказалось, долго наставница не сидела без дела: коллеги уже подыскали ей новый источник дохода.

Татьяну Тарасову пригласили в передачу «Произвольная программа», которую ведет Максим Траньков. В грядущем выпуске тренеры обсудят уникальные программы российских фигуристов, перспективы отечественного спорта и многое другое.