Вместо конфет и жвачки: страшно вспомнить, чем лакомились дети в СССР

Дети советской эпохи перепробовали много разных «деликатесов». И речь идет не о пенке с бабушкиного варенья и не о березовом соке, а о совершенно несъедобных вещах.

Так, вместо жвачки и конфет советские ребята жевали гудрон. Точнее, его твердую «версию» — битум, который легко находили на стройках. «Вкусняшка» оставляла детей без пломб, но это никого не останавливало. Родители пытались им внушить, что вещество изготовлено из дохлых кошек, однако и это не помогало. Дикая привычка отпала сама собой, когда после Олимпиады в магазинах появились мятные, кофейные и апельсиновые пластинки.

Более безобидным вариантом гудрона была смола. Особой популярностью пользовались вишневые и сливовые деревья. Их смола имела сладкий привкус, в отличие от сосновой и еловой.

Еще одним странным лакомством советской детворы были цветки сирени. Ребята выискивали уникальные экземпляры с пятью листочками. Считалось, что нужно съесть такой цветок, чтобы в делах сопутствовала удача. Детишек не останавливал даже неприятный горьковатый привкус.