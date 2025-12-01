Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

1 декабря 2025 08:56
Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

Кевину придется поменяться местами.

Маколей Калкин, навсегда вошедший в историю кино как озорной Кевин МакКалистер, всерьез задумался о возвращении к культовой роли. Во время тура «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» актер поделился идеей для потенциального сиквела – и она куда глубже, чем просто «Кевин снова расставляет ловушки».

По задумке Калкина, в новом «Один дома» мы увидим уже взрослого Кевина – либо вдовца, либо разведенного отца, погруженного в работу. Его постоянная занятость отдаляет его от сына, накапливает обиды и недопонимание.

И вот однажды Кевин оказывается по ту сторону двери: ребенок, усвоивший уроки отца, запирает его снаружи и расставляет ловушки – точно так же, как когда‑то делал сам Кевин.

Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

Калкин подчеркивает: дом в его концепции – не просто место действия, а метафора отношений отца и сына. Каждая ловушка становится символом накопившейся злости, недосказанности, упущенных моментов.

В финале Кевину предстоит не перехитрить противника, а по‑настоящему достучаться до сердца сына, восстановить то, что было сломано годами невнимания.

Это радикальный поворот по сравнению с оригиналом. В первых фильмах Кевин был ребенком, который случайно остался один и защищал дом от внешних врагов. Его действия диктовались страхом и детской смекалкой.

Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

Теперь же он – взрослый человек, столкнувшийся с последствиями собственных ошибок. Вместо грабителей – родной ребенок. Вместо победы над врагами – путь к примирению.

Правда, не все воодушевлены идеей. Режиссер первых двух частей Крис Коламбус публично высказывался против перезапуска, сообщает Variety.

«”Один дома” – это уникальный момент в истории. Пытаться воссоздать его спустя 35 лет – ошибка. Пусть все останется как есть».

Но давайте признаем: у задумки Калкина есть сильный потенциал. Она сочетает ностальгию с актуальной темой – кризисом отношений между отцами и детьми в мире, где постоянная занятость становится нормой.

Ранее мы писали: Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Один дома»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше