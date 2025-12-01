Вместо грабителей – родной сын: Калкин созрел к продолжению «Один дома», но это точно будет самый грустный сиквел

Маколей Калкин, навсегда вошедший в историю кино как озорной Кевин МакКалистер, всерьез задумался о возвращении к культовой роли. Во время тура «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» актер поделился идеей для потенциального сиквела – и она куда глубже, чем просто «Кевин снова расставляет ловушки».

По задумке Калкина, в новом «Один дома» мы увидим уже взрослого Кевина – либо вдовца, либо разведенного отца, погруженного в работу. Его постоянная занятость отдаляет его от сына, накапливает обиды и недопонимание.

И вот однажды Кевин оказывается по ту сторону двери: ребенок, усвоивший уроки отца, запирает его снаружи и расставляет ловушки – точно так же, как когда‑то делал сам Кевин.

Калкин подчеркивает: дом в его концепции – не просто место действия, а метафора отношений отца и сына. Каждая ловушка становится символом накопившейся злости, недосказанности, упущенных моментов.

В финале Кевину предстоит не перехитрить противника, а по‑настоящему достучаться до сердца сына, восстановить то, что было сломано годами невнимания.

Это радикальный поворот по сравнению с оригиналом. В первых фильмах Кевин был ребенком, который случайно остался один и защищал дом от внешних врагов. Его действия диктовались страхом и детской смекалкой.

Теперь же он – взрослый человек, столкнувшийся с последствиями собственных ошибок. Вместо грабителей – родной ребенок. Вместо победы над врагами – путь к примирению.

Правда, не все воодушевлены идеей. Режиссер первых двух частей Крис Коламбус публично высказывался против перезапуска, сообщает Variety.

«”Один дома” – это уникальный момент в истории. Пытаться воссоздать его спустя 35 лет – ошибка. Пусть все останется как есть».

Но давайте признаем: у задумки Калкина есть сильный потенциал. Она сочетает ностальгию с актуальной темой – кризисом отношений между отцами и детьми в мире, где постоянная занятость становится нормой.

Ранее мы писали: Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей