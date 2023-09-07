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Вместо детей Брежневой отойдет сиротам: как выглядит особняк Меладзе за 350 миллионов рублей

7 сентября 2023 19:30
Вместо детей Брежневой отойдет сиротам: как выглядит особняк Меладзе за 350 миллионов рублей

Содержать элитную недвижимость теперь не на что.

Вокруг пары Веры Брежневой и Константина Меладзе ходит множество слухов. Злые языки прочат супругам скорый развод, ведь экс-солистка группы «ВИА Гра» давно не носит на пальце обручальное кольцо. Новость о продаже роскошного дома пары в Подмосковье лишь подогрела сплетни — предполагают, что особняк может отойти государству.

Гонорары певицы давно не те. Да и Брежневу, которая последние пару лет проживает в Италии, давно не видели в России, так что смысла содержать коттедж нет. Известно, что за жилье на Рублевском шоссе парочка просит ошеломительные 350 миллионов рублей.

Интерьер трехэтажного особняка площадью в 700 кв. м выполнен в бежевых оттенках. В распоряжении будущих владельцев будет просторная гостиная, огромные панорамные окна, хаммам, домашний кинотеатр и множество других помещений. Правда, некоторые эксперты предполагают, что государство может попросту изъять недвижимость из-за политической позиции супругов и отдать дом на нужды детей-сирот, пишет «Экспресс газета».

Вместо детей Брежневой отойдет сиротам: как выглядит особняк Меладзе за 350 миллионов рублей
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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