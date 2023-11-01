Вместо американских жвачек: советские дети уплетали это гадкое лакомство

Это сейчас современные дети «с жиру бесятся» и на десерт выбирают себе жвачки, чипсы и шоколадки всех мастей. В счастливом советском детстве у большинства ребят подобного разнообразия и близко не было. Зато был «жуткий» продукт, способный с легкостью заменить разом и «Дирол», и «Турбо».

Дети СССР вовсю жевали гудрон. Для тех, кто не знает состав, гудрон — это смола, которую производят из нефти. Где брали гадкое лакомство? На любой близлежащей стройке.

Со странной самодельной жвачкой была лишь одна проблема. Чтобы ее разжевать, нужна была недюжинная воля, крепкие челюсти и минут 40 свободного времени. Поэтому среди пацанов особо ценились те, кто умел это делать на профессиональном уровне, а затем делился угощением с другими.