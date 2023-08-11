Вместо Ахеджаковой к иностранцам вышла сгорбленная старушка: ахнете, когда увидите

Лия Ахеджакова в прошлом месяце отметила 85-летний юбилей. Актриса после ухода из «Современника» гастролирует по миру, но ее поклонники остаются разочарованными. Вместо любимой артистки они видят сгорбленную старушку.

Лия Ахеджакова прославилась на весь СССР благодаря работе с Эльдаром Рязановым. Режиссер оценил комедийный талант актрисы и предлагал ей немало ролей. Одной из самых заметных стала секретарша Верочка из «Служебного романа». Актриса никогда не входила в число первых красавиц, но покоряла своей харизмой и непосредственностью.

Этой весной Ахеджакова покинула театр «Современник», в котором прослужила 45 лет. Актриса написала заявление на увольнение по собственному желанию, а через месяц опубликовала в прессе письмо, в котором попрощалась с любимой сценой.

Сидеть без дела актриса не привыкла, поэтому сейчас активно ездит с гастролями по всему миру. Но вот фанаты не узнают Ахеджакову. Лия Меджидовна сильно состарилась за последние годы. Ее лицо осунулось, а держать спину ровно становится все сложнее.