«Вместе»: Вера и Костя из «Ворониных» переполошили народ заявлением

Екатерина Вилкова и Георгий Дронов для большинства российских зрителей всегда будут Верой и Костей из сериала «Воронины». Последний сезон популярного ситкома вышел на экраны четыре года назад. Но теперь у поклонников есть надежда на продолжение любимого проекта.

В социальных сетях появились новые совместные фотографии коллег по цеху, сыгравших супружескую пару. Вера и Костя переполошили народ заявление о том, что они «снова вместе, снова рядом». Именно такая подпись оставлена к нашумевшим кадрам.

Публикация натолкнула интернет-пользователей на мысль о том, что премьера нового сезона не за горами.

«Как круто снова вас вместе видеть», «Лучшая киношная семейная пара», «Я почему-то всегда думала, что они муж и жена», — пишут фанаты сериала в комментариях.

Правда, пока звезды не дали официального подтверждения слухам, которые сами же и спровоцировали.