Вместе уже 50 лет: как выглядит супруга Бориса Щербакова, которую он встретил в «общаге»

«Давай жить вместе?» — такую фразу бросил в шутку студент Школы-студии МХАТ Щербаков в адрес юной Татьяны Бронзовой. И она стала пророческой. Артисты отметили золотую свадьбу. О том, как за 50 лет совместной жизни звездная супруга пережила измену и преследования со стороны сумасшедших поклонниц, Бронзовая рассказала «Комсомольской правде».

Золотой юбилей совместной жизни артисты отпраздновали так же, как и 50 лет назад — на работе. У Щербакова были съемки в Твери, где артист занят в продолжении образовательного ситкома «Дом Светофоровых». Съемочная группа встретила актеров букетом из 50 красных роз и криками «Горько!». У пары взрослый сын Василий, а в доме — гармония и согласие. Однако так было не всегда.

Однажды Татьяна Бронзовая узнала, что ее муж сблизился с актрисой Людмилой Нильской. Тогда она забрала вещи и ушла из дома, а супруг уже на следующий день просил прощения под окнами ее временного пристанища. В 1980-х возлюбленной Щербакова начали поступать угрозы. Одна женщина грозилась обезобразить ее кислотой, если звезда «Воскресного папы» и «Гостьи из будущего» не уйдет к ней. Пришлось обращаться в милицию. Позже выяснилось, что она психически больна.

Секретом долговечного и счастливого брака Бронзовая считает свою мудрость. А еще говорит, что семейная жизнь — ежедневный труд.