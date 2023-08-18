Вместе с маленькими детьми Градского: вдова с концами сбежала из особняка, и вот почему

Она всерьез опасается за безопасность себя и своих сыновей.

На долю Марины Коташенко за последние пару лет выпало немало трагических событий. После смерти Александра Градского модель оказалась втянута в судебные разбирательства по поводу его наследства. А затем блондинка стала жертвой ограбления: неизвестные угрозами заставили ее отдать крупную сумму денег.

На днях выяснилось, что старший сын композитора Даниил подал в суд на мачеху. Музыкант обвиняет вдову отца в том, что она вынесла из особняка большую сумму денег и спрятала ее, чтобы не делить с остальными родственниками.

Но не успела Коташенко изучить претензии пасынка, как ее снова ограбили. В загородный дом в Подмосковье, оставшийся после артиста, пробрались неизвестные — из роскошного коттеджа вынесли антикварные стулья, ценные часы, фотографии и даже проектор.

Грабители воспользовались тем, что в особняке постоянно никто не проживал. А сейчас Коташенко и вовсе боится там оставаться. Вместе с сыновьями от Градского женщина обитает в другом доме неподалеку, где ей могут обеспечить нужную охрану.