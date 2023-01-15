Вместе быть нельзя: союзы этих знаков Зодиака притягивают беды

Залог счастливых и продолжительных отношений - вовсе не в ярких и страстных чувствах друг к другу, утверждают специалисты. Куда важнее наличие общих ценностей, взаимной верности, а также умение договариваться и идти на компромиссы. Ссоры и разногласия бывают в каждой паре, важно лишь то, в какое русло они направлены - разрушают ли они отношения или становятся сложным, но необходимым этапом, который лишь укрепляет связь между любящими и уважающими друг друга людьми. Тем не менее если конфликты происходят каждый день, это повод задуматься, действительно ли вам двоим по пути. Астрологи убеждены, что дело здесь в совместимости не только характеров, но и знаков зодиака. Союз некоторых из них обречен на печальный конец с самого начала - и вот почему.

Телец и Близнецы

Будучи соседями по гороскопу, эти знаки совершенно не ладят в романтических отношениях. Слишком уж разные у них взгляды на жизнь. Телец слишком уж приземленный и основательный знак для того, чтобы ветреные Близнецы захотели остаться рядом с ним надолго. Его стремление к материальному благополучию, домовитость, хозяйственность вызывает у них усмешку. Земной знак, в свою очередь, будет недоволен постоянным отсутствием Близнецов дома.

Осознав, как мало их связывает, эти знаки могут расстаться быстро и практически безболезненно.

Рак и Водолей

Представители воздушного знака все время находятся в поиске. А вот чего именно, они и сами не знают - может быть, идеала, совершенства, осуществления заветной мечты. Водолей стремится куда-то туда, за горизонт, а Рак будет постоянно удерживать его, вцепившись клешней.

Еще чего, искать он чего-то удумал! Зачем, если все есть дома?

Уроженцы водного знака никогда не смогут понять желаний и устремлений Водолея, станут навязывать ему свои ценности, что еще больше оттолкнет их друг от друга.

Скорпион и Близнецы

Еще одна зодиакальная пара, обреченная на провал. Скорпион - собственник до мозга костей, он был бы рад посадить свою вторую половинку в темницу, чтобы никто не покусился. Вот только свободолюбивые Близнецы от такой жизни скоро волком завоют. К тому же Скорпион ревнив, а постоянные подозрения в неверности способны вывести из себя даже терпеливых, в целом, Близнецов.