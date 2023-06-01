Вместе больше 50 лет: вы и не знали, с какой простушкой живет эпатажный Валерий Леонтьев

Жена Валерия Леонтьева давно и «прочно» живет в США, поэтому блистать на российских ковровых дорожках и светских мероприятиях возможности не имеет. Да и сам артист трепетно скрывает благоверную от посторонних глаз.

И теперь понятно почему. Возможно, одиозный и эпатажный артист просто стесняется простушки Люси, именно так он зовет свою супругу Людмилу Исакович. Да и, надо сказать, делать совместные фото и видео у мужа и жены попросту нет времени.

Леонтьев так и не смог окончательно и бесповоротно переехать к Исакович в Майами. Поэтому к «гостевой» жене наведывается нечасто. Большую часть времени он проводит в России. Правда, не ради праздных развлечений, а ради гонораров и концертов — жизнь в США далеко не дешевая.

Однако с годами певец понял, что всех денег не заработаешь, поэтому теперь бывает в семейном гнездышке со своей «обыкновенной» женой гораздо чаще, чем в молодые годы.