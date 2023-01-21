Вместе больше 50 лет: вот как выглядит первая и единственная жена Маслякова

Как оказалось, КВН не только веселит, но и соединяет сердца.

Слухами земля полнится — крылатая фраза, которая зачастую бывает пророческой. Так случилось и с молодым тогда Александром Масляковым. Едва вступив в роль ведущего КВН, мужчина начал тесно работать со Светланой Жильцовой, что и дало повод народу «пошуметь». Паре часто приписывали любовные отношения, хотя это была лишь дружба, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

2 октября 1971 года Александр Масляков и Светлана Семёнова стали мужем и женой.

Последующие годы шли довольно тяжело, но лишь в карьерном плане: Александр и Светлана любили друг друга, а в 1980 году на свет появился Масляков младший.

За 45 лет совместной жизни супруги ни разу не ссорились, в их доме всегда полно гостей, как новых, так и уже ставших родными. Александр и Светлана сохраняют любовную искру и по сей день.