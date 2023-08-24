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Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни

24 августа 2023 10:30
Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни

Парочка не скрывает правду о своих отношениях.

Дмитрий Нагиев давно пребывает в статусе холостяка. И тем не менее вот уже два десятка лет рядом с ним находится женщина, без которой артист не ступит и шагу.

Рядом с актером не раз видели очаровательную красотку по имени Елена Шайкина. Девушка построила успешную карьеру на телевидении. Долгих 13 лет она работала над выпуском шоу «Дом-2»: руководила кастинг-службой, была выпускающим редактором. А после стала директором звезды «Физрука».

Телеведущий не раз публично хвалил профессионализм своей сотрудницы. Она четко выполняет все указания и никогда не путает даты, покупая боссу билет на самолет. За спиной часто шептались: мол, у мачо и его подчиненной страстный роман. Но Шайкина всегда подобные разговоры жестко обрывала, уточняя, что воспринимает Нагиева только как своего начальника. К тому же свободной дамой ее не назовешь: в 2015 году Елена вышла замуж, что несколько умерило пыл сплетников.

Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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