Вместе 40 лет: как выглядит женщина, укравшая сердце Сергея Гармаша

65-летнего Сергея Гармаша по праву можно назвать одним из самых востребованных российских актеров. Его фильмография включает в себя более 180 работ. Кроме того, он принимает участие в озвучке и играет в театре.

Некоторые сплетники судачат, что Гармаш очень похож на своего близкого друга Михаила Ефремова, в том числе по отношению к женщинам. Однако на самом деле актера нельзя упрекать в легкомысленности. Ведь всю свою жизнь он делит с одной избранницей, которая украла его сердце еще 40 лет назад.

В Школе-студии МХАТ веселый и шумный студент без памяти влюбился в однокурсницу Инну Тимофееву. На тот момент хрупкой блондинке было всего 16 лет, и следующие два года Гармаш красиво ухаживал за девушкой, пытаясь ее покорить. В 1983 году пара поженилась, а через пять лет они стали родителями дочки Дарьи.

Появления на свет второго ребенка им пришлось ждать очень долго. Только в 2006 году у Гармаша родился наследник Иван.

Тимофеева и сама может похвастаться заметными ролями в театре. Но в интервью актриса не скрывала, что главным образом для нее остается амплуа матери и жены. Улыбчивая блондинка и спустя 40 лет брака на красных дорожках нежно обнимает супруга, который кажется с ней невероятно счастливым.