Вмазал тортом по лицу: Гузеевой отомстил ненавистный ей комик

Лариса Гузеева за словом в карман не полезет. В эфире программы «Давай поженимся!» ведущая то и дело унижала гостей и ругалась с соведущими. Не складываются отношения у звезды «Жестокого романса» и с другими коллегами. Уже несколько лет актриса воюет в Интернете с Гариком Харламовым.

Мало кто помнит, с чего началось противостояние Гузеевой и резидента Comedy Club, однако знаменитости то и дело обмениваются колкостями и шутками ниже пояса. Недавно конфликт вышел за пределы соцсетей: Гарик опустил известную актрису, облаченную в красивую и дорогую шубу, головой в торт.

Однако шокирующий эпизод оказался лишь частью комедии «Теща», которая выйдет в прокат уже в следующем месяце. Кино посвящено противостоянию родственников. Заклятым друзьям предстоит на экране поменяться телами и наконец-то примириться.