Влюбятся по самые уши: только 2 знака Зодиака ждет новая любовь в сентябре

Осень по праву считается одним из самых романтичных времен года. Бабье лето располагает к долгим прогулкам по парковым аллеям, усыпанным разноцветными листьями. А если внезапно пойдет дождик, можно легко переместиться в ближайшее кафе или кинотеатр. В этом году сентябрь станет особенным для двух знаков зодиака: их одинокие представители в этом месяце встретят свою вторую половинку. Астрологи рассказали, кто же эти счастливчики и как нужно действовать, чтобы не упустить свою любовь.

Телец

Сентябрь 2022 года станет идеальным временем для того, чтобы завязать новые отношения. Небесные светила сулят представителям земного знака судьбоносное знакомство. Вполне возможно, что человек, который сыграет в жизни Тельцов особенную роль, поначалу не заинтересует их, однако в дальнейшем, по мере взаимного общения, выяснится, что у них много общего.

Вскоре после этого открытия уроженцы знака почувствуют влечение к новому знакомому.

Астрологи предупреждают о том, что несмотря на общность интересов, между Тельцами и их пассиями могут возникать незначительные споры. Представителям весеннего знака необходимо научиться усмирять свою гордость и делать первый шаг навстречу - это укрепит доверие между партнерами. Звезды советуют Тельцам больше разговаривать со своей второй половинкой, делиться своими чувствами и эмоциями, чтобы сблизиться еще больше и лучше понять друг друга.

Рыбы

Специалисты в сфере астрологии говорят о том, что начало осени 2022 для Рыб будет крайне благоприятным - любовные неудачи, которые преследовали представителей водного знака на протяжении предшествующих месяцев, наконец уйдут в прошлое. В жизни Рыбок появится человек, рядом с которым они почувствуют себя по-настоящему счастливыми - настолько, что им больше не захочется сбегать в свой “воздушный замок”, а это дорогого стоит!

Судьбоносная встреча может произойти где угодно, а потому уроженцам знака стоит смотреть в оба. Звезды даже не исключают вероятности, что избранником Рыб неожиданно окажется тот, кого они знали уже продолжительное время.

Просто обстоятельства сложатся таким образом, что человек проявит себя с неожиданной стороны и заставит взглянуть на себя по-новому. Поэтому Рыбкам нужно тщательнее смотреть по сторонам и прислушиваться к своим ощущениям.