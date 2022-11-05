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Влюблялись даже влиятельные мужчины: как выглядела Успенская до того, как «подсела» на пластику

5 ноября 2022 05:40
Влюблялись даже влиятельные мужчины: как выглядела Успенская до того, как «подсела» на пластику

Само обаяние.

Певица Любовь Успенская – частая гостья в кабинете пластического хирурга. Звезда делала подтяжки лица, скорректировала скулы, увеличивала грудь и, вероятно, перенесла липосакцию. Успенскую уже сложно представить без многочисленных «улучшений» ее внешности – но в 90-е певица была естественно красива.

В своих соцсетях Любовь Успенская поделилась архивным снимком с Галиной Брежневой – дочерью генерального секретаря СССР – и поразила поклонников своей свежестью и красотой.

«Любка здесь прям конфетка», «Люба тут красотка. Даже не узнала. Молодость, молодость», «Любочка, какая вы тут чудная! Молоденькая, хорошенькая!», «Какая раньше была классная», «Вот здесь вы, Люба, настоящая!».

Влюблялись даже влиятельные мужчины: как выглядела Успенская до того, как «подсела» на пластику
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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