Влюблялись даже влиятельные мужчины: как выглядела Успенская до того, как «подсела» на пластику

Певица Любовь Успенская – частая гостья в кабинете пластического хирурга. Звезда делала подтяжки лица, скорректировала скулы, увеличивала грудь и, вероятно, перенесла липосакцию. Успенскую уже сложно представить без многочисленных «улучшений» ее внешности – но в 90-е певица была естественно красива.

В своих соцсетях Любовь Успенская поделилась архивным снимком с Галиной Брежневой – дочерью генерального секретаря СССР – и поразила поклонников своей свежестью и красотой.