Влюблялись даже влиятельные мужчины: как выглядела Успенская до того, как «подсела» на пластику
Само обаяние.
Певица Любовь Успенская – частая гостья в кабинете пластического хирурга. Звезда делала подтяжки лица, скорректировала скулы, увеличивала грудь и, вероятно, перенесла липосакцию. Успенскую уже сложно представить без многочисленных «улучшений» ее внешности – но в 90-е певица была естественно красива.
В своих соцсетях Любовь Успенская поделилась архивным снимком с Галиной Брежневой – дочерью генерального секретаря СССР – и поразила поклонников своей свежестью и красотой.
«Любка здесь прям конфетка», «Люба тут красотка. Даже не узнала. Молодость, молодость», «Любочка, какая вы тут чудная! Молоденькая, хорошенькая!», «Какая раньше была классная», «Вот здесь вы, Люба, настоящая!».