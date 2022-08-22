«Влюбленная дурочка»: за «распутную» Гузееву в «Жестоком романсе» вступились

«Жестокий романс» Эльдара Рязанова не менее обсуждаемый фильм, чем та же «Ирония судьбы», но если касательно последнего зрители спорят о подходящей Надежде партии, то в первом — о главной героине Ларисе.

И о ее, по мнению некоторых, распутном поведении, которое и довело Огудалову до трагического финала. С такой точкой зрения категорически не согласился автор канала «Горожанин », сравнивший ленту с «Ворошиловским стрелком».

В обеих картинах женщины выступали жертвами подлых мужчин, хоть их и упрекают в том, что «они знали, куда шли». Паратов в исполнении Никиты Михалкова в представлении автора — настоящий подлец и растлитель, который обманул ожидания Ларисы, сыгранной Ларисой Гузеевой:

«Он намного старше, намного опытнее и умнее. Вся вина целиком и полностью на нем. Лариса — просто наивная влюбленная дурочка».

Он не поверил и в расчет, с которым Огудалова отправилась на пароход с Паратовым, и напомнил, что героиня не знала о помолвке возлюбленного. Знай она о невозможности выйти за него замуж, ни за что бы не рискнула честью.