После громкого скандала на шоу Малахова: куда пропала бывшая покойного Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская стала известна после того, как стала женой Армена Джигарханяна. Новость о их свадьбе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие не поверили в искренность чувств молодой пианистки к актеру, который был старше на 45 лет.

И этот брак действительно распался со скандалом. Артист обвинил Цымбалюк-Романовскую в воровстве и вернулся к своей второй жене Татьяне Власовой. Осенью 2020 года Армена Борисовича не стало, после чего Виталина еще не раз давала прессе интервью на тему о том, какой была их совместная жизнь.

Пианистку обвиняли в хайпе и обсуждали ее роман с Прохором Шаляпиным, оказавшийся постановочным. Со временем Виталина пропала с радаров. Знаменитость решила оберегать личную жизнь от посторонних, но некоторые подробности утаить все же не удалось.

Цымбалюк-Романовская призналась, что вновь несвободна — она влюблена в молодого и наконец-то чувствует себя по-настоящему счастливой. Правда, имя своего избранника пианистка пожелала сохранить в тайне.