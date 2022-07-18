Влюблена: 66-летняя Долина ошеломила признанием о личной жизни

Лариса Долина шокировала поклонников подробностями своей личной жизни. Певица призналась, что влюблена.

Не так давно знаменитая исполнительница приняла участие в фестивале «Славянский базар», который традиционно проходит в Витебске. По словам 66-летней Долиной, она совсем не устала от выступления, а заряд сил ей подарило внутреннее ощущение воодушевления, что связано с ее новыми отношениями. Исполнительница не скрывает, что она действительно влюблена, а это чувство очень важно для любой женщины.

При этом певица, как отмечает портал Prozvezd.info , предпочла не раскрывать другие подробности из своей жизни. Неизвестно, кто именно стал избранником Долиной и как долго длится их роман. Отметим, что последний раз певица была замужем за музыкантом Ильей Спицыным, а их брак распался в 2016 году после восемнадцати лет совместной жизни.