Влюбится только смельчак: вот какие знаки Зодиака труднее всего полюбить

Любовь, как известно, настигает совершенно внезапно, без предупреждения и разрешения. Однако в каких-то людей влюбиться проще простого, они как будто бы манят и притягивают к себе, словно магнит. Другие же как будто бы и вовсе не стремятся к созданию пары - держатся особняком и не пускают в свое сердце до тех пор, пока с ними пуд соли не съешь. Не все влюбленные готовы ждать много времени и проходить испытание огнем, водой и медными трубами. Рассказываем, какие знаки зодиака входят в число самых “трудных возлюбленных” - подступиться к ним и добиться взаимности может только истинный смельчак.

Дева

Представители земного знака - люди довольно самодостаточные. Порой у окружающих возникает ощущение, что Девы вовсе не нуждаются в романтических отношениях и поддержке, а хотят лишь, чтобы их оставили в покое.

Действительно, как только на горизонте возникает поклонник или поклонница, представитель земной стихии старательно дистанцируется. Не всегда это происходит осознанно, чаще всего - на бессознательном уровне.

Тому, кто по-настоящему полюбит Деву и захочет добиться взаимности, придется несладко. Уроженцы знака с большой неохотой признают, что нуждаются в партнере, открываются ему и приглашают занять место в своей жизни.

Скорпион

Этот знак недаром заслужил себе репутацию самого сложного и непредсказуемого в гороскопе. Скорпион наделен сильнейшей энергетикой, которая притягивает людей, но в то же время находиться с ним рядом очень трудно.

Предугадать, в каком настроении уроженец водного знака проснется сегодня - невыполнимая задачка. Он может окунуть в леденящий холод или опалить жаром ярости, причем причины для этого могут быть самые пустяковые.

Нередко в отношениях Скорпион становится токсичным партнером, взаимодействовать с которым тяжело и болезненно. Только когда этот знак сам созреет и будет готов к крепкому союзу, все получится.

Стрелец

Стрельцы на первый взгляд кажутся идеальными партнерами. Легкие на подъем, изобретательны, творческие, они увлекают за собой и заставляют влюбиться в себя без памяти. Но, как говорится, есть один нюанс.

Тем, кто не готов жить в бешеном графике Стрельцов, не стоит даже близко к ним подходить. Потому что темп жизни этого огненного знака поистине бешеный, для того, кто не привык к нему, это станет настоящей пыткой.

Представители этого знака не станут сидеть на одном месте и терпеливо дожидаться партнера с работы, из командировки, с рыбалки или посиделок с подружками. Скорее уж, это вы его будете разыскивать, когда вернетесь домой и не застанете там.