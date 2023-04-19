Влюбится без памяти: этому знаку Зодиака звезды обещают судьбоносную встречу в мае 2023

Слова “весна” и “романтика” - практически синонимы. В это время года природа пробуждается от зимнего сна, а вместе с ней переживают новое рождение прекрасные человеческие чувства. С наступлением теплого и ласкового мая хочется гулять по улочкам под руку с любимым человеком, дарить и получать цветы, которых в эту пору в изобилии, строить планы на грядущее лето. Хорошо, если рядом уже есть партнер, с которым можно разделить яркие майские моменты. Но что делать, если в личной жизни полный штиль? Астрологи советуют заглянуть в гороскоп - возможно, именно вашему знаку звезды обещают судьбоносную встречу.

Дева

В мае 2023 одинокие Девы окажутся на прицеле у Купидона - божество любви непременно пустит долгожданную стрелу и подарит встречу с особенным человеком.

Самое главное - не бояться своих чувств и не пытаться подавить их, а открыться для нового романтического приключения и насладиться им.

Представители земного знака относятся к себе довольно строго - их планы расписаны на годы вперед, и отклоняться от них Дева не считает нужным. Любовь и отношения зачастую в этот список не входят, но забывать о своей потребности в теплоте, заботе, нежности определенно не стоит.

В глубине души одинокие уроженцы этого знака могут завидовать счастливым парочкам, которые то и дело попадаются на глаза, но будут старательно делать вид, что не нуждаются ни в чем подобном.

Это большая ошибка - подавлять свои желания и стремления. Астрологи советуют Деве положиться на волю судьбы.

Вспышка любви и романтики ожидает представителей знака в мае. Судьбоносная встреча может произойти в любой временной отрезок месяца - в его начале, в середине или в конце. Деве не придется прибегать к каким-либо ухищрениям, чтобы привлечь того самого человека, все случится само собой.

Вполне возможно, что избранником Девы станет уже хорошо знакомый человек, на которого представитель знака прежде не обращал должного внимания. Коллега или друг давно мечтает об отношениях куда более близких и глубоких, чем сейчас, но стесняется сказать об этом вслух.

Дева может проявить инициативу сама или дождаться ее от другой стороны.

Как бы там ни было, череда событий сведет вместе двух заинтересованных друг в друге людей. Вопреки страхам Девы, отношения не закончатся вместе с маем, они вполне могут перерасти во что-то крепкое и серьезное, вплоть до создания семьи.